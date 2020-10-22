رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يطرح «فجأة افترقنا» من ألبومه الجديد (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:13 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
طباعة
طرح المطرب تامر حسني أحدث أغنياته بعنوان "فجأة افترقنا" ثاني أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاون تامر حسني في أغنية "فجأة افترقنا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والملحن تامر علي، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي وتم تسجيل الأغنية تحت إشراف سعيد إمام مدير شركة "روتانا مصر".

تأتي الأغنية بعد أيام قليلة من طرح أغنية "مبطّلناش إحساس"، وهى أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، وكان قبلها قد طرح دويتو "اختراع" مع محمود العسيلي، وحققت نجاحا كبيرا.

موضوعات متعلقة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومي للمسرح» يفتح باب المشاركة في الدورة 13.. تعرف على الشروط

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟.. حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

عماد أبوصالح يفوز بجائزة سركون بولص للشعر