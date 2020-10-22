تامر حسني يطرح «فجأة افترقنا» من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب تامر حسني أحدث أغنياته بعنوان "فجأة افترقنا" ثاني أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتعاون تامر حسني في أغنية "فجأة افترقنا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والملحن تامر علي، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي وتم تسجيل الأغنية تحت إشراف سعيد إمام مدير شركة "روتانا مصر".تأتي الأغنية بعد أيام قليلة من طرح أغنية "مبطّلناش إحساس"، وهى أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، وكان قبلها قد طرح دويتو "اختراع" مع محمود العسيلي، وحققت نجاحا كبيرا.