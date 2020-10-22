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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأزهر: الاعتداء بالطعن والشروع فى قتل سيدتين مسلمتين بباريس إرهاب بغيض

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
أميرة العناني
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يدين الأزهر الشريف بشدة الحادث الإرهابي البغيض الذي قام به متطرفون، اليوم الأربعاء، بالاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بالعاصمة الفرنسية باريس، معلنًا تضامنه الكامل مع السيدتين وأسرتيهما، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.

ويؤكد الأزهر على موقفه الثابت والرافض لهذه الاعتداءات الوحشية، ولكل عمليات القتل أيًا كانت ديانة الجاني أو الضحية، مطالبًا الجميع بتبني نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل العمليات الإرهابية دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية.

وشدد على أن الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقًا لديانة الجاني هو أمر مخز ومعيب، ويخلق جوًا من الاحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات الإرهاب والإرهاب المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة.

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