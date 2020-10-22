الإحصاء: حصر العمالة خارج المنشآت مطلع 2021 بتكلفة 10 مليون جنيه

أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انطلاق العمل بمسح العمالة خارج المنشآت مطلع العام المقبل 2021، بعدما تم إرجاء تنفيذه ميدانيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا وما تزامن معها من إجراءات احترازية.وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات له، أن حجم المخصصات التي رصدت لتنفيذ المشروع تتراوح بين 8 -10 مليون جنيه، ويتم خلالها رصد حجم وأوضاع العمالة غير المنتظمة باعتبارها تمثل النسبة الأكبر من المشتغلين في مصر، موضحًا أن المسح سيشمل كافة المهن التي لا يمارس أصحابها عملهم داخل منشأة مثل الباعة الجائلين والسائقين وعمال اليومية.وأشار إلى أن المسح يعد إمتداد للتعداد الاقتصادى الذى أجراه الجهاز العام الماضي، بحيث ستكون نتائج المسح مكملة لمؤشرات التعداد الاقتصادي، لتضع بذلك قاعدة بيانات متكاملة أمام متخذي القرار بشأن خريطة المنشآت الاقتصادية والعمالة داخلها وخارجها.