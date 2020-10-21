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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرفع كندا من قائمة الدول المسموح لها بالسفر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:57 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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رفع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، كندا من قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالسفر منها إلى الدول الأوروبية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي يوليو، وضع الاتحاد الأوروبي ما يسمى بالقائمة البيضاء للبلدان التي سيسمح لمواطنيها بالسفر غير الضروري منها، وكانت كندا على القائمة المعتمدة من اليوم الأول، إلى جانب 14 دولة أخرى.

وفي أغسطس، أزال الاتحاد الأوروبي الجزائر والجبل الأسود والمغرب وصربيا من القائمة بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك البلدان.

ويجتمع المسؤولون كل أسبوعين، لتقرير ما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات على القائمة، ولم تتم التوصية بأي تغييرات منذ ذلك الحين.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" اليوم الأربعاء، أن المسؤولين قرروا في اجتماعهم إزالة ثلاث دول هي كندا وتونس وجورجيا، مع إضافة سنغافورة إلى قائمة السفر المعتمدة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لشبكة "سي بي سي نيوز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القرار لا يحظر السفر على الفور، حيث سيتم الآن الكشف عن تفاصيل التغييرات المقترحة في إجراء مكتوب، يتم الانتهاء منه عادة في غضون أيام.
وبعد التغييرات، تتكون القائمة المسموح بالسفر منها من تسع دول: أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وأوروجواي.

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