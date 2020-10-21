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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: ارتداء الحجاب حرية شخصية وإحالة واقعة بلبيس للتحقيق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:19 م
ارتداء الحجاب
ارتداء الحجاب
نورهان عبدالرحمن
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علّقت مصادر خاصة بديوان مديرية التربية والتعليم بالشرقية على إجبار مُدّرسة بلبيس الرسمية لغات لطالبه بارتداء الحجاب وتهديدها بعدم دخولها المدرسة.

وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن ارتداء الحجاب في المدارس أو خارجها بالنسبة لطالبات هو مسألة شخصية لا يمكن فرضه على أي طالبة، مشددة على أنه سيتم التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف لتعليمات الوزارة، خاصة أن الزي المدرسي لا ينص على ارتداء الحجاب.

وتقدمت ولي أمر الطالبة ريم صلاح فاروق بشكوى باسم الطالبة بشأن إجبار إدارة المدرسة على ارتداء الحجاب أو غطاء للرأس، مع التهديد بعدم إدخالها المدرسة مرة أخرى بدونه.

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