إبراهيم أبو كيلة: وزير الإعلام تعمد منع فاطمة سيد من حضور الاجتماع

أعلن إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، تضامنه مع الزميلة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة بعد منعها من حضور اجتماع وزير الدولة الإعلام أسامة هيكل مع الصحفيين والإعلاميين.وقال أبو كيلة: بناء على دعوة اسامة هيكل وزير الإعلام للسادة الصحفيين لمناقشة تصريحاته الأخيرة والتي اغضبت جموع الصحفيين.. توجهت إلى وزارة الإعلام لحضور اللقاء.. وأخذ أمن البوابة اسمي لتبليغه للمسئولين بالداخل وانتظرت ما يقرب من نصف ساعة.وأضاف: كان معي الأستاذ وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير والزميل محمد السيد الصحفي باليوم السابع والذي منع من الدخول هو الاخر، وبعدها ابلغونا أن الاجتماع ليس اليوم وإنما غدا.وتابع: وعندما هممنا بالانصراف طلبوا منا الدخول للجلوس مع الوزير، وفي هذه الأثناء كانت الزميلة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة تغادر من باب الهيئة وظننتها أنها غادرت لتأخر اللقاء.واكمل: لكن بعد بدء اللقاء مع وزير الإعلام فوجئت بنشرها بيان بأنها منعت من الدخول فطلبت من الوزير تفسير الأمر، فقال ساتصل بها، وقلت له اما ان تحضر الزميلة فاطمة سيد احمد الاجتماع أو انسحب وعندما لم يستجب، انسحبت تضامنا مع الزميلة فاطمة.