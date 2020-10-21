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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير 90% من مشاهده في «كيرة والجن»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:35 م
الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
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انتهى الفنان كريم عبدالعزيز من تصوير 90% من مشاهده، في الفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن"، ويكثف مخرج العمل مروان حامد عدد ساعات التصوير، للانتهاء من الفيلم خاصة مع انشغال أبطاله بتصوير أعمال فنية أخرى.

وفيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة عن مدى حب المصريين لبلدهم.

من جهة أخرى، يواصل كريم عبدالعزيز تحضيرات مسلسل "الاختيار" في جزئه الثاني، والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2021، ويعقد بيتر ميمي مخرج العمل جلسات عمل دورية للاستقرار على الشكل النهائي للمسلسل، حيث من المقرر البدء في تصوير مشاهد العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورشح القائمون على العمل عددًا من النجوم للاشتراك في أحداث جزئه الثاني ومن ضمنهم عمرو عبدالجليل، وأحمد السعدني، وإياد نصار، ومحمد جمعة، كما أنه من المنتظر أن يشارك العديد من ضيوف الشرف خلال الأحداث.

وتناول مسلسل "الاختيار" في جزئه الأول حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، والذي كان من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار.

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