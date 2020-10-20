حسن الوكيل موهبة باختبارات «الموسيقيين»: أحلُم بكارنيه النقابة (فيديو)

قال حسن الوكيل، 21 عاما، من المنصورة، أحد المشاركين في اختبارات نقابة الموسيقيين، إنه يسعى في طريق الفن والغناء منذ أن كان في التاسعة من عمره، وتقدم في اختبارات النقابة اليوم ليزيل كافة المعوقات من طريقه ويستطيع تحقيق حلمه بشكل سليم ورسمي.تابع أنه يغني في دار الأوبرا المصرية منذ قرابة خمسة سنوات وهناك وجد تشجيعا وتطويرا كبيرا لموهبته، لافتا إلى أنه يحلم بكارنيه النقابة حتى يتمكن من العمل بشكل رسمي.وعن الفنانين الذي يفضل سماعهم، أكد أن هناك العديد من المطربين ذات الأصوات الطربية التي يفضل سماعها خاصة من أصحاب الزمن القديم.