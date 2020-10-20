أسقف أسيوط يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بمحافظة أسيوط، واتخذت الكنيسة القبطية كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت بيان سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.