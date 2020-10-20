متظاهرون يقتحمون سجنًا جنوب نيجيريا ويطلقون سراح النزلاء

اقتحم متظاهرون بمحافظة "إيدو" جنوب نيجيريا سجنًا فى المنطقة وأطلقوا سراح عشرات السجناء، بحسب وكالة "واس" السعودية.وأوضح مسئول بحكومة محافظة إيدو أوساروديون أوجى، اليوم، أن الحادث وقع بعد أن اخترق متظاهرون يحتجون ضد "تجاوزات" الشرطة فى ساحة كينجز سكوير جدران مقر المركز الإصلاحى النيجيرى فى بنين وهى مدينة فى إيدو.وقال أوجى إن حكومة الولاية فرضت حظر تجول لمدة 24 ساعة فى جميع أنحاء المحافظة بعد عملية اقتحام السجن، مشيرا إلى أن "هذا القرار أصبح ضروريا بسبب حوادث التخريب والهجمات المقلقة للغاية على الأفراد والمؤسسات من قبل أشخاص مجهولى الهوية تحت ستار المتظاهرين المناهضين للشرطة.