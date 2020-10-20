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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مجلس الأمن يبحث كيفية ضمان تطبيق وقف إطلاق النار فى قره باغ

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي بحث اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ بالتركيز على ضمان تطبيق نظام وقف إطلاق النار.

وقال نيبينزيا، الذي يترأس هذا الشهر جلسات مجلس الأمن: "منذ لحظة التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام به والأمر الأكثر ضرورة الآن يتمثل في ضمان تطبيقه. المسألة الأهم لا تزال تكمن في ضمان مراقبة تنفيذه".

وأشار نيبينزيا إلى أن مجلس الأمن ناقش خلال مشاوراته المغلقة التي عقدت بدعوة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة موضوع تشكيل آلية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، مشددا على أنه "أبدى وحدة بدرجة كافية في مواقفه".

ولفت إلى وجود تقارير حول مباحثات لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره الأذربيجاني والأرمني حول هذه القضية.

وأوضح المندوب الروسي أن إرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى المنطقة سيتطلب انتدابا خاصا من قبل مجلس الأمن، مؤكدا: "هذه العملية ليست سريعة ولا بسيطة".

ولم يستبعد نيبينزيا أن هذه المهمة قد تتولاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ لا سيما أنها تلعب الدور المحوري في العملية التفاوضية بين أذربيجان وأرمينيا، لكنه بين: "من سيكون هناك وبأي صفة سيعمل مسألة لا تزال قيد المناقشة".

وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

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