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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» ترصد أضرار حرق المخلفات الزراعية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:52 م
حرق المخلفات الزراعية
حرق المخلفات الزراعية
أربج الجيار
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قال مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن حرق المخلفات الزراعية يعد خطوة لتدمير الحياة على كوكب الأرض وإحداث خلل بالنظام البيئي، الأمر الذي ينتج عنه العديد من الغازات الضارة كـ أكاسيد النيتروجين وأكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى التي تسبب تلوث الهواء.

أضاف مراد، لـ"الدستور"، أن احتراق المخلفات قد ينتج عنه آثار بالغة منها زيادة كثافة الغازات المنبعثة إلى خفض القدرة على الرؤية في المنطقة، لافتًا إلى الجهود المضنية التي تبذلها الجهات المعنية من أجل القضاء على تلك الظاهرة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة على أن الوزارة تقوم بوضع برامج للمُزارعين لتوعيتهم بطرق تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، من أجل الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

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