مايا مرسي تستقبل سفير البرازيل وتستعرض جهود النهوض بأوضاع المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أنطونيو دي أجيار باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، للتعرف على جهود المجلس للنهوض بأوضاع المرأة المصرية والتحديات التي يواجهها.واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تاريخ إنشاء المجلس منذ عام ٢٠٠٠ حتى تشكيله الحالي، وأنه هيئة مستقلة يتبع رئاسة الجمهورية، وتطرقت إلى الحديث عن القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة، ولجان المجلس وفروعه بالمحافظات، وأهم المبادرات والحملات التى أطلقها المجلس مثل حملة التاء المربوطة #سر_قوتك التى نجحت فى الوصول إلى ١٣٥ مليون متابعة، وحملة طرق الأبواب التى نجحت في الوصول إلى 32 مليون سيدة بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، فضلًا عن العديد من الحملات والمبادرات والمشروعات الأخرى فى مجالات تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وحمايتها من جميع أشكال العنف.كما استعرضت التقدم في الأجندة التشريعية للمرأة وأهم القوانين التي خرجت، ومنها قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وقانون حماية بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف، وهتك العرض وإفساد الأخلاق، ولأول مرة قانون بتعريف وتجريم التنمر وأشكاله وتشديد العقوبة.كما تحدثت رئيسة المجلس عن فترة حكم الإخوان لمصر وما شهدته تلك الفترة من تردي وتدهور فى أوضاع المرأة المصرية، ولفتت إلى أن ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة المرأة المصرية بعد أن عانت التهميش والإقصاء والتمييز ورفضت الانتقاص من حقوقها.وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى التعاون المثمر مع حكومة البرازيل من خلال مشروع مدن آمنة على مدار ١٢ عامًا.ومن جانبه، أشاد السيد أنطونيو دي أجيار باتريوتا بدعم القيادة السياسية للمرأة المصرية بصورة كبيرة وهو ما لمسه بصورة شخصية خلال حضوره منتدى أسوان للتنمية والسلام العام الماضي، كما أشاد بجهود المجلس الملموسة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية على كل الأصعدة، وقدم التهنئة لبدء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، ولقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة أعداد السيدات المعينات بالمجلس.