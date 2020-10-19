التحقيق مع شاب قتل زوجته خنقًا بعين شمس
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
هدير مصطفيطباعة
يجرى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تحقيقات مكثفة مع المتهم بخنق زوجته بمنطقة عين شمس.
ودلت تحريات رجال المباحث أن المتهم والمجنى عليها كانت بينهما خلافات فى الآونة الأخيرة وأقدم على قتلها خنقا ثم سلم نفسه لرجال المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات، وسلم نفسه لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ودلت تحريات رجال المباحث أن المتهم والمجنى عليها كانت بينهما خلافات فى الآونة الأخيرة وأقدم على قتلها خنقا ثم سلم نفسه لرجال المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات، وسلم نفسه لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.