التحقيق مع شاب قتل زوجته خنقًا بعين شمس

يجرى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تحقيقات مكثفة مع المتهم بخنق زوجته بمنطقة عين شمس.ودلت تحريات رجال المباحث أن المتهم والمجنى عليها كانت بينهما خلافات فى الآونة الأخيرة وأقدم على قتلها خنقا ثم سلم نفسه لرجال المباحث.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم.وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات، وسلم نفسه لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.