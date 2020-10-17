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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1161 إجمالي إصابات كورونا بالمدارس في تونس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:30 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 1161 حالة، ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 3146، في 589 مؤسسة تعليمية.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد التلاميذ المصابة بلغ 513 تلميذًا و510 معلمين، و101 كادر، إضافة إلى 37 إصابة في صفوف العاملين، مضيفة أن إجمالي حالات الاشتباه بلغ 3146، مقسمة بين 2249 تلميذًا، و676 معلمًا، و158 كادرًا، 63 حالة بين العاملين.

يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.

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