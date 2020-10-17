الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.كما يتوقع خبراء الأرصاد شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء..وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 32درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 28درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 32درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 29درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 33درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 39درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34