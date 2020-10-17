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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان: تدمير أكثر من 20 منزلا بقصف صاروخى من قبل أرمينيا على مدينة كنجة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:50 ص
أذربيجان
أذربيجان
وكالات
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أعلنت الحكومة الأذربيجانية، ليلة السبت، تعرض مدينة كنجة، ثاني أكبر مدن البلاد، لقصف صاروخي من قبل القوات الأرمنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير أكثر من 20 منزلًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف: «الآن تواصل القوات المسلحة الأرمنية، مختفية وراء الهدنة الإنسانية، ممارستها الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب، تعرضت مدينتا كنجه ومينجاتشيفير الأذربيجانيين لضربات صاروخية».

وأضاف حاجييف: «تم نقل منظومات صواريخ جديدة إلى أرمينيا، وعلى الفور بدأوا مهاجمة المدنيين في المدن الأذربيجانية بطريقة خائنة ووحشية، زهناك تقارير حول ضحايا في كنجه، إنه إظهار جديد لسياسة الإرهاب لأرمينيا».

وذكر مستشار الرئيس الأذربيجاني: «يتعرض المدنيون الأبرياء في ثاني أكبر مدن أذربيجان لهجوم صاروخي عشوائي ومتعمد من قبل أرمينيا، وتم حسب المعلومات الأولية تدمير أكثر من 20 منزلًا».

وسبق أن أعلنت أذربيجان عن مقتل 10 مدنيين، وإصابة نحو 30 آخرين بقصف صاروخي استهدف كنجه من أراضي أرمينيا بواسطة منظومة تكتيكية من طراز «توتشكا-أو».

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم «كاراباخ» والمناطق المتاخمة له، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

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