13 نوفمبر.. دورة للمقبلين على الزواج بإيبارشية مغاغة

يطلق مركز الأرشيدياكون حبيب جرجس للدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية- قسم المشورة التابع لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية دورة جديدة للمقبلين على الزواج، بداية من ١٣ نوفمبر المقبل، حتى ٢٨ من نفس ذات الشهر، بالمركز ذاته.ويقدم المركز خلال الدورة عدة موضوعات هادفة، من بينها: "المعنى المسيحي للزواج ـ الزواج المسيحي عهد أم عقدـ طقس الإكليلـ الغفرانـ الجسد رؤية كتابيةـ الاستعداد الروحي للصوم ـ التناولـ الزواج المسيحي مبدأ العطاء أكثر من الأخذ".