«استفزاز تركي».. إطلاق اختبار لمنظومة «إس- 400» في البحر الأسود
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:09 م
منار أحمدطباعة
أطلقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، اختبارًا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس- 400" في منطقة سينوب بالبحر الأسود.
كانت السلطات العسكرية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، تفعيل اختبارها منظومة الصواريخ الروسية إس- 400، في منطقة سينوب بالبحر الأسود.
وأطلقت القوات العسكرية تحذيرًا للمدنيين على مستوى مائتي ألف قدم لاختبار الصواريخ، ومن المقرر استمرار اختبار المنظومة إلى غدٍ السبت.
اللافت للنظر أنه قد تثير اختبارات منظومة إس- 400، إذا حدثت، توترًا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.
كانت السلطات العسكرية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، تفعيل اختبارها منظومة الصواريخ الروسية إس- 400، في منطقة سينوب بالبحر الأسود.
وأطلقت القوات العسكرية تحذيرًا للمدنيين على مستوى مائتي ألف قدم لاختبار الصواريخ، ومن المقرر استمرار اختبار المنظومة إلى غدٍ السبت.
اللافت للنظر أنه قد تثير اختبارات منظومة إس- 400، إذا حدثت، توترًا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.