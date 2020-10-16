«استفزاز تركي».. إطلاق اختبار لمنظومة «إس- 400» في البحر الأسود

أطلقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، اختبارًا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس- 400" في منطقة سينوب بالبحر الأسود.كانت السلطات العسكرية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، تفعيل اختبارها منظومة الصواريخ الروسية إس- 400، في منطقة سينوب بالبحر الأسود.وأطلقت القوات العسكرية تحذيرًا للمدنيين على مستوى مائتي ألف قدم لاختبار الصواريخ، ومن المقرر استمرار اختبار المنظومة إلى غدٍ السبت.اللافت للنظر أنه قد تثير اختبارات منظومة إس- 400، إذا حدثت، توترًا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.