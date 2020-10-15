الإحصاء: 42.4 مليون دولار واردات مصر من لعب الأطفال في 7 شهور

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات لعب الأطفال إلى حدود 42.4 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 58.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.وأضاف جهاز الإحصاء أن واردات الأحذية بلغت 41.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020 مقابل 66.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم قد بلغت 37.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.