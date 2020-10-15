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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: رصد 25 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:07 م
انتهاكا للهدنة في
انتهاكا للهدنة في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 25 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب 18، وحلب 5، وحماة 2.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة، يقول إنه رصد بدوره 10 انتهاكات للهدنة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من الانتهاكات التي سجلها الجانب التركي.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى سكان قرية "العويجة" بريف الحسكة، و440 سلة غذائية أخرى يبلغ وزنها 2.662 طن إلى سكان بلدة "كرناز" بريف حماه، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2592 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4423.32 طن.

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