التحالف العربى: وصول 19 أسيرًا إلى قاعدة الملك سلمان الجوية

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الخميس، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، من بينهم 15 أسيرًا سعوديًا و4 سودانيين.وقال المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كل الأسرى والمحتجزين.وثمن المالكي، قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفثس، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).