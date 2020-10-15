تونس: قادرون على مواجهة كورونا

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الخميس، أن بلاده قادرة على التعامل مع فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد- 19)، لكن تنقصها الإمكانيات لذلك.وقال هشام المشيشي، خلال زيارة إلى أحد مستشفيات بولاية بنزرت، اليوم، إن الإطار الطبي وشبه الطبي لديه الاستعداد للتعاطي مع مرضي (كوفيد- 19) إلا أن النقص في التجهيزات الطبية والموارد البشرية يعطل ذلك، معلنًا دعم الحكومة بالموارد البشرية للتعامل مع جائحة "كورونا" بمختلف المستشفيات.وتشهد تونس ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر بيان حول الوضع الوبائي، عن تسجيل 2234 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس إلى 34790 مصابًا في أنحاء البلاد، كما رصدت ارتفاعًا في إجمالي عدد الوفيات، منذ فبرير الماضي وحتى 12 أكتوبر الجاري، وصل إلى 512 حالة وفاة.