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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكان» تبلغ المقاولين بانخفاض أسعار مواد البناء فى أغسطس وسبتمبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:33 م
المهندسة نفيسة
المهندسة نفيسة
علا العلاف
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خاطبت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن أسعار مواد البناء ويمكن الاسترشاد بها فى الدراسات التحليلية لأسعار بنود أعمال المقاولات التي تتم عن طريق الاتحاد.

وأوضحت «هاشم» أنه تمت مراجعة احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية برقم 219 لسنة 2006.

وأشار التقرير إلى حجم فروق الأسعار لشهري أغسطس وسبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي 2019، وفيما يخص حديد التسليح تراجعت الأسعار بنسبة 19.4 ليسجل سعره نحو 9550 جنيها للطن خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل 11.850 ألف جنيه للطن.

وفيما يخص قطاعات حديد الإنشائية سجل سعر الطن انخفاضًا بنسبة 23.6% ليصل سعر الطن خلال شهري أغسطس وسبتمبر لعام 2020 نحو 10700 جنيه لكل شهر على حدة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليسجل نحو 14 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار خوص والزوايا بنسبة 21.6% ليبلغ سعر الطن 9800 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل نحو 12500 جنيه.

وأشار التقرير الأسعار الاسترشادية التي تخص قطاع المقاولين عن تراجع قطاع الأسمنت بنسبة 10% ليسجل سعر طن أسمنت بورتلاندي نحو 730 جنيها مقارنة بنفس أسعار العام الماضي بقيمة 800 جنيه، بينما سجل الأسمنت الأبيض ثباتا فى الأسعار، كذا الأمر فى قطاع الخرسانة الجاهزة يسجل سعر المتر المكعب نحو 725 جنيها.

وأوضح التقرير أن سيراميك حوائط سجل انخفاضًا بنسبة 8.3 % لمقاس 25*35 سجل سعر المتر مربع نحو 65 جنيها خلال شهري أغسطس وسبتمبر لـ2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ سعر المتر 60 جنيها، بينما تراجعت أسعار سيراميك الأرضيات بنسبة 5.3% ليسجل سعر متر المربع نحو 60 جنيها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل 57 جنيها، وتقلصت أسعار سيراميك أرضيات مقاس 50850 بنسبة 4.3% ليسجل سعر المتر خلال العام الحالي نحو 73 جنيها، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ نحو 70 جنيها.

وفيما يخص أسعار الرخام، نوه التقرير أنه تراجعت أسعار الرخام جلالة لايت «ترابيع» بنسبة 17% ليسجل سعر المتر المربع نحو 165 جنيها مقارنة بالعام الماضي ليصل نحو 140 جنيها، وتقلصت أسعار جلالة «درج » نحو 22.7 % ليبلغ سعر المتر الطولي نحو 235 جنية مقارنة بـ110 جنيهات.

ونوه التقرير أن أسعار الجرانيت الأحمر الأسواني "ترابيع" تراجع بنسبة 10.4% ليسجل سعر المتر مربع نحو 425 جنيها مقارنة بـ385 جنيها، بينما انخفض سعر الأحمر الأسواني الدرج المتر الطولي بنسبة 12.7% ليسجل سعر المتر 310 جنيهات مقارنة بـ275 جنيها، بينما تقلص سعر الجرانيت الرمادي ترابيع بنسبة 9.1% ليسجل 360 جنيها مقارنة 330 جنيها، في حين تراجعت أسعار الجرانيت المتر طولي بنسبة 12.5% ليسجل نحو 270 جنيها مقارنة بـ240 جنيها.

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