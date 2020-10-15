الصور الأولى من جنازة الفنان محمود ياسين

بدأت مراسم صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين، قبل قليل، بعد وصول سيارة الإسعاف التي تحمل جثمانه إلى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر؛ لصلاة الجنازة تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.وشهدت الدقائق الماضية توافد العشرات من الفنانين، حيث تواجد عدد من الفنانين لمساندة الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل، ومنهم أشرف عبدالغفور، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من أقارب ومحبي الفنان الراحل.وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلّدت الراحل محمود ياسين الذي فارق عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ79 عامًا، ونشرت المتحدة مقطع فيديو مليئًا بأعمال الراحل المهمة، والتي لا تزال في ذاكرة الجمهور، حيث حمل المقطع، الذي نشرته الشركة عبر موقع "تويتر" عدة مشاهد من أفلام مختلفة، من ضمنها "الرصاصة لا تزال فى جيبى، دقة قلب، التعويذة، حب وكبرياء، أين عقلي، حائط البطولات، الخيط الرفيع، فتاة من إسرائيل، والأخطبوط، وغيرها.وأطلقت منصة "WATCH iT" قسمًا خاصًا لأعمال الفنان محمود ياسين، التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته، صباح اليوم الأربعاء، وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.