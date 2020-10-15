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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد إبراهيم
مريم جبل وعمرو المزيدي
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أكد اللواء دكتور محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إعداد برنامج تثقيفي للطلاب بجانب المواد المقررة، بهدف تنبيه الطلاب من مخاطر الحروب، الجيل الجديد، والتعرف على كل المستجدات الأمنية في شتى أنواع الجريمة، لخروج ضابط شرطة متكامل، يستطيع التصدي لشتى أنواع الجريمة.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ولفيف من الوزراء، وأسر الطلاب، إلى قيام أكاديمية الشرطة بتفعيل برنامج تدريبي بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية، في إطار التعاون المستمر.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد الطلاب الخريجين هذا العام بلغ 1501 من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 51 طالبا وافدا من فلسطين والصومال وعدد من الدول الإفريقية، بنسبة نجاح 99.6%.

كما ضم الخريجون 198 طالبا وافدا من الدول الإفريقية، و595 طالبا من كلية الحقوق بنسبة نجاح 100%، و133 طالبا بدرجة ماجستير، و197 طالبا من قسم الطلاب المتخصصين بنسبة نجاح 100%.

كما ضلع مركز بحوث الشرطة بتدريب 143 كادرًا أمنيًا خلال هذا العام.

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