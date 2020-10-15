رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محطات صنعت نجومية محمود ياسين (فيديوجراف)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
أمير محمد خالد
طباعة
يعد الفنان الراحل محمود ياسين، من أهم أعمدة الفن المصري، حيث قدّم أكثر من 250 عملا فنيا بين المسرح والسينما والدراما.

وخلال مسيرة فنية طويلة ومليئة بالعطاء مر محمود ياسين بالعديد من المحطات والمراحل التي بالطبع صنعت تاريخه ونجوميته،

وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة الراحل محمود ياسين.

موضوعات متعلقة

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

الصور

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

الأكثر قراءة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مصرع 29 شخصا بفيضانات الهند

اشتباكات أفغانستان تتسبب في غياب 3927 طالبا عن مدارسهم

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

السبت معرض استيعادي للفنان فتحي أحمد بنقابة التشكيليين

منير الوسيمى: أنا الوحيد اللى كنت بقول للأبنودى «الأغنية بتاعتك دى وحشة»

جائزة محمد عفيفي مطر تغلق باب التقديم نهاية أكتوبر