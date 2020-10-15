محطات صنعت نجومية محمود ياسين (فيديوجراف)

يعد الفنان الراحل محمود ياسين، من أهم أعمدة الفن المصري، حيث قدّم أكثر من 250 عملا فنيا بين المسرح والسينما والدراما.وخلال مسيرة فنية طويلة ومليئة بالعطاء مر محمود ياسين بالعديد من المحطات والمراحل التي بالطبع صنعت تاريخه ونجوميته،وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة الراحل محمود ياسين.