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القبلة

الطريقة الكركرية تحفر آبار مياه لفقراء جمهورية التوغو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:04 م
الكركرية
الكركرية
كتب: عمرو رشدى
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أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، حفر عدد من آبار المياه لفقراء جمهورية توغو الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت الطريقة الكركرية المغربية في بيان لها، "تَسْتَمِرُّ مُبادرات فقراء الطريقة الكركرية بالقارّة الإفريقية تَتْرَى مع تدفّق سريان التربية الرّوحية التي كَوْثَرَ ثِمَارُها في الجوانب الاجتماعية للسالكين وأينعت غصون شجرتها حتى شوهدت إيجابياته في المحيط الفردي والجماعي في قرى ومدن المريدين المبادرين".

وتابع البيان "فبعد ختم شهر يوليو بالمساهمات الخيرية التي شملت إدخال فرحة العيد على الأطفال اليتامى بجمهورية الطوغو وغانا وتدشين بئر المياه الصالحة الشرب بساحل العاج والاحتفال بأهل القرآن وحامليه بالكاميرون وتركيب ألواح الطاقة الشمسية للتنمية البيئية المستجدة بمدغشقر مع حفر بئر الماء الصالح للشرب بها وجمع أهالي القرية المستفيدين على الفرح بالله ورحمته في العالمين، جاء الدور مرّة أخرى على مريدي الطريقة الكركرية بجمهورية الطوغو مطلع شهر غشت وذلك بتفعيل مشاركتهم في محاربة الأمراض المتنقلة إلى الإنسان والحيوان عبر المياه كالتيفود، والكوليرا، والنزلات المعوية، والالتهاب الكبدي الوبائي من خلال تدشين بئر ماء صالح للشرب بقرية GNAZOUDE التي تضم أكثر من 450 فردًا يشكل فيهم المسلمون أكثر من 55% والواقعة بولاية Sotouboua.

اعتبرت هذه المساهمة فريدة من نوعها، حيث تجلى فيها البعد الإنساني بظهور المقصد الثاني من الكليات الخمس للدين، والذي هو حفظ النفس تم الجمع فيه بين أهالي القرية على اختلاف دينهم وشعائرهم تحت راية التلاحم ورابطة التعايش من أجل بناء صرح الوطن والنهوض بهمم تفعيل التنمية البشرية، حتى ينصلح المحيط بالكلّ. رهان تربوي ينهجه المريدون الكركريون الأفارقة يشهدون به بصمة التحول الذاتي الإصلاحي وأثره الواقعي على بساط محيطهم كما عاش أجواءه أهالي هذه قرية GNAZOUDE بجمهورية الطوغو والذين عبروا في رسالة الشكر الرسمية إلى الشيخ مولانا محمد فوزي الكركري قدس الله سره باسم السيد TCHAGODOMOU IGUYASSAOU أصالة عن نفسه ونيابة عنهم بكامل عبارات التقدير والعرفان التي يكنونها له ولضميره الإنساني الحيّ ودوره التربوي المؤصّل الفعّال في السعي وراء بناء الفرد السويّ الصالح في نفسه والنافع لغيره، تطبيق لأمريّة كلام رب العزة والجلال يشهد به القاصي والداني في حقّ مريدي الطريقة الكركرية الذين تمكن سلوك شهود نور الحق وتعظيم الخلق من قلوبهم حتى تحركت جوارهم بقوله سبحانه "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" التوبة.

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