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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد عبدالجليل ينعى محمود ياسين: ستظل أعماله مصدر إلهام للأجيال

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:33 م
خالد عبد الجليل
خالد عبد الجليل
حسن أمين
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نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وذكر عبد الجليل أن الراحل علامة من علامات السينما المصرية فهو من جيل العظماء الذي لن يتكرر ويعد واحدًا ممَن صنعوا فنًا حقيقيًا لمصر والوطن العربي بأكمله، وكان دائمًا رمزًا للفن الأصيل وقدوة للفنانين، وستظل أعماله دائمًا مصدر إلهام الأجيال القادمة.

وتقدم "عبدالجليل" بخالص التعازى لأسرة الراحل والوطن العربي، متمنيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

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