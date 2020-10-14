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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الأربعاء 14-10-2020 سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ووفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة في سوق تداول العملات المحلية.

ويواصل الريال السعودي اليوم استقراره في مواجهة الجنيه المصري، وسجل متوسط سعره في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-10-2020

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق في البنك الأهلي المصري سعر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل الريال 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، كما استقر في البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة علي سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يشار الي أن الريال السعودي يغطي بالذهب، حيث أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية.

ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ويعادل 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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