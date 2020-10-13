غلق معمل تحاليل وعيادة أسنان في الفيوم

شنت إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور رامي منير صبحي مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، بناءً على توجيهات معالي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم.وتمكنت الحملة من تنفيذ قرار غلق إداري لمعمل تحاليل طبية وعيادة أسنان بمنطقة العبودي، وتم المرور على مستشفى خاص داخل دائرة بندر الفيوم، وتم رصد مخالفات وضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.