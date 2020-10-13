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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى ارتكب 100 واقعة نصب بالمنيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:47 م
تجديد حبس
تجديد حبس
المنيا - نجلاء فتحي :
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جددت محكمة العدوة شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهام أعضائه بالنصب على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ارتكبوا 100 واقعة نصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود العديد من البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب علي المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وسرقة أموالهم مستخدمين صور "الفيزا كارد" وماكينات فوري، وتم عمل عدة أكمنة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وهم 3 عاطلين «ع.ح »، 25 سنة، «ر. م»، 34 سنة، «م. ج»، 30 سنة، بحوزتهم صور من "الفيزا كارد" ومحادثات مع الضحايا وعددهم أكثر من 100 شخص بجميع أنحاء الجمهورية، وبحوزتهم 10000 آلاف جنية محصلة النصب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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