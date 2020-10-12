فيفى عبده ضيف الحلقة المقبلة من «قعدة رجالة»

يستضيف برنامج "قعدة رجالة "فى حلقته المقبلة، والمقرر إذاعتها يوم السبت المقبل على "osn" النجمة فيفي عبده، حيث تدافع بقوة عن المرأة أمام نيقولا معوض، وخالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج خلال حلقاته المقبلة ألمع نجمات الوطن العربي.ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الانتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، ومن إخراج هيثم عزو، وإنتاج سالي والي "Sproduction"، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.