«ويزو»: سعيدة بتجربة مسرحية أشرف عبدالباقى الجديدة «اللوكاندة»

عبرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، عن سعادتها الكبيرة للاشتراك في مسرحية "اللوكاندة"، والتي تعرض هذه الفترة على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.وأشارت ويزو لـ"الدستور"، إلى أن المسرحية التي تعرض 3 ليالي في الأسبوع وهم الخميس والجمعة والسبت، تجد قبول جماهيري كبير للغاية وردود أفعال طيبة من قبل كل الحاضرين.وتابعت: سعيدة بالتعاون مرة أخرى مع الأستاذ أشرف عبدالباقي، الذي يظهر في كل عمل بطريقة أفكار جديدة، فهو لديه رؤية تظهر كثيرًا في أعماله الجديدة.يشارك في بطولة المسرحية بجانب ويزو كل من حمدي الميرغني ودياب وإبرام سمير، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل بـ"مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي"، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.