«المحامين العرب» يعقد 8 محاضرات عبر تطبيق ZOOM
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:11 م
محمد جعفرطباعة
أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن عقد حزمة من الندوات الافتراضية عبر تطبيق ZOOM، خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل.
وجاءت الدورات كالآتي:
- الإدارة الحديثة لشركات ومكاتب المحاماة.
- آثار جائحة (COVID-19) على التجارة الدولية.
- التحكيم الدولي وسيلة لفض منازعات الاستثمار.
- الثقافة الأخلاقية في ممارسة مهنة المحاماة.
- دور المحامين في مكافحة الفساد.
- تصاعد دور الوساطة في حل النزاعات.
- القانون الدولي الإنساني ومواجهة فيروس كورونا.
- أثر جائحة كورونا على المنظومة القضائية في الدول العربية
وجاءت الدورات كالآتي:
- الإدارة الحديثة لشركات ومكاتب المحاماة.
- آثار جائحة (COVID-19) على التجارة الدولية.
- التحكيم الدولي وسيلة لفض منازعات الاستثمار.
- الثقافة الأخلاقية في ممارسة مهنة المحاماة.
- دور المحامين في مكافحة الفساد.
- تصاعد دور الوساطة في حل النزاعات.
- القانون الدولي الإنساني ومواجهة فيروس كورونا.
- أثر جائحة كورونا على المنظومة القضائية في الدول العربية