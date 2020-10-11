«المحامين العرب» يعقد 8 محاضرات عبر تطبيق ZOOM

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن عقد حزمة من الندوات الافتراضية عبر تطبيق ZOOM، خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل.وجاءت الدورات كالآتي:- الإدارة الحديثة لشركات ومكاتب المحاماة.- آثار جائحة (COVID-19) على التجارة الدولية.- التحكيم الدولي وسيلة لفض منازعات الاستثمار.- الثقافة الأخلاقية في ممارسة مهنة المحاماة.- دور المحامين في مكافحة الفساد.- تصاعد دور الوساطة في حل النزاعات.- القانون الدولي الإنساني ومواجهة فيروس كورونا.- أثر جائحة كورونا على المنظومة القضائية في الدول العربية