10 ملايين شخص معرضون للإصابة بأمراض تنقلها المياه في السودان

حذر مكتب تنسیق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" بالسودان، من أن أكثر من 10 ملايين شخص معرضون الآن لخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه، وأكثر من 4.5 مليون شخص معرضون للأمراض التي تنقلها نواقل الأمراض مثل البعوض، بزيادة تقارب 100 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2020.وذكر مكتب "أوتشا" بالسودان، في تقرير اليوم الأحد، أن هناك تلوثا في المياه في عدد من ولايات السودان، مما يشير إلى احتمال تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه عقب انحسار الفيضانات.وأوضح أن أكثر من 30 في المائة من عينات المياه التي تم تحليلها في 13 ولاية كانت ملوثة، موضحا أن الأمطار والفيضانات، خلفت وراءها أكثر من 875 ألف متأثر، وتسببت في مقتل أكثر من 150 شخصا وتركت آثارا للدمار في جميع ولايات السودان.وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة بالملاريا ارتفعت في سبع محليات بشمال دارفور (غرب)، وأجزاء مختلفة من ولاية سنار (شرق)، وتم الابلاغ في غرب دارفور عن ما يقرب من 100 حالة إصابة بالشيكونغونيا، ومئات الحالات من الحمى النزفية الفيروسية في ولايات الشمال ونهر النيل (وسط)، وكسلا وسنار (شرق)، وغرب كردفان (جنوب)، والخرطوم.