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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التحفظ على 7 آلاف عبوة دواء فاسدة داخل صيدلية بالإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:57 م
التحفظ على 7 آلاف
التحفظ على 7 آلاف عبوة دواء
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الرمل بالإسكندرية التحفظ على 7 آلاف عبوة دواء فاسدة داخل صيدلية قبل بيعها للعملاء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن صيدلية، كائنة بمنطقة الرمل، بحيازة كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير صالحة.

تم مداهمة الصيدلية، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشها عثر على 6٫893 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الجهاز العصبى- مضادات حيوية- مكملات غذائية- فيتامينات- منشطات" مهربة جمركيًا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها بالأسواق ومنتهية الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة- وضبط 390 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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