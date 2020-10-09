وزير الخارجية الأردني يطمئن على صحة عريقات بعد إصابته بكورونا

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نقل خلاله تمنيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني له بالشفاء من فيروس كورونا.وأبلغ الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عريقات، توجيهات العاهل الأردني توفير أي عناية طبية يحتاجها، معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل.وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.