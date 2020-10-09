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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تفرض حالة الطوارئ في مدريد للسيطرة على كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:08 م
سالفادور إيلا
سالفادور إيلا
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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ في العاصمة مدريد؛ للحد من تفشي الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تعد واحدة من بؤر الوباء في أوروبا.

وقال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا - في تصريح اليوم - إن الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوما مُقبلين، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عُقد بعد يوم من إسقاط المحكمة العليا في مدريد القيود المفروضة على 4.5 مليون شخص في العاصمة وحولها، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وأكد "إيلا" ضرورة حماية الوضع الصحي لسكان مدينة مدريد، لافتا إلى الأرقام التي تشير إلى وفاة 66 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، وحوالي 500 آخرين يقاتلون من أجل حياتهم في العناية المركزة، على حد قوله.

وانتقد السلطات الإقليمية في مدريد "لفشلها في التحرك"، مُشددًا على أنه يجب اتخاذ إجراءات لحماية صحة أهل مدريد من (كوفيد-19) ومنع انتشاره في مناطق أخرى.

يذكر أن مدريد سجلت 723 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال أسبوعين حتى 8 أكتوبر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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