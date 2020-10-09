رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تحيل إمامًا لباحث دعوى لمشاركته «الفجة» بحملة انتخابية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:17 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
أحالت وزارة الأوقاف الشيخ محمد شحاتة محمد علي، إمام مسجد عبدالعزيز العلي (الكويتي) ببولاق الدكرور بالجيزة لوظيفة باحث دعوة لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، بناء على مذكرة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.

وجاءت المذكرة بشأن خروج الشيخ محمد شحاتة محمد علي، إمام مسجد عبدالعزيز العلي الكويتي ببولاق الدكرور بالجيزة لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

وقالت الوزارة إنه حرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، قررت وزارة الأوقاف إحالة الإمام المذكور إلى وظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات، وعلى مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الجمعة ٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

كما أكدت الوزارة أنها قد أعذرت إلى المخالفين بإحالة من خالف إلى وظيفة باحث دعوة، لكنها ستكون مضطرة إلى إنهاء خدمة أي إمام أو مفتش أو قيادي بالأوقاف تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما أنها ستكلف فريقها القانوني برفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد أو أي من الأئمة في دعايته الانتخابية باعتبار ذلك لونا من اللعب بعواطف العامة باسم الدين ومتاجرة به في العملية الانتخابية.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

«الذاكرة الوطنية لانتصارات أكتوبر» فى ندوة بدار الكتب والوثائق

فرقة مصطفى كامل للموسيقى تحيي ذكرى نصر أكتوبر بـ«الحرية للإبداع»

غدًا.. احتفالية تسليم جائزة «حلمى شعراوى» بمكتبة مصر العامة

أحمد شلبى: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط