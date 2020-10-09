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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى عيد ميلادها.. كيف أثرت صفاء أبو السعود فى طفولتنا؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:17 م
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
شيماء دهب
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من منا لم يتذكر مطلع أغنيات "أصحابي وصحباتي هنا ومحلك سر، أهلا بالعيد، الراسخة في أذهاننا منذ الطفولة للنجمة صفاء أبو السعود، التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم 9 أكتوبر، فهي موجودة فى عديد من المناسبات بأغنياتها التى أمتعتنا بها.

من ضمن الأغاني المبهجة للأطفال "في الكتب قرينا، وردي وردي، أتوبيسنا، سكر قراقيش، فتحي يا وردة، كل سنة وانتوا واحنا، ماما هدية".

زواجها
تزوجت صفاء أبوالسعود بالشيخ صالح كامل، أحد كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط، فهو مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب art وتوفي مايو الماضي ولديها ابن يسمي " أصيل".

برنامجها
لم تبتعد صفاء أبو السعود عن الشاشة، فتقدم حاليًا برنامج "ساعة صفا" على قناة art، وتستضيف فيه مجموعة من المشاهير والفنانين، كما قدمت عدة برامج أخرى، من بينها أوراق سينمائية وسهراية.

بدايتها
كانت منذ طفولتها تعشق التمثيل والغناء والتعبير عن نفسها من خلال الإذاعة المدرسية، فكان الفنان عمر الحريري يحملها على كتفه لتنشد في الإذاعة فهو يعتبر مثلها الأعلى، شاهدها الملحن والموسيقار أحمد رمزي في الستينيات الذي عرض عليها دورًا دراميًا، كانت بطلته قد تخلفت، ثم قامت صفاء بتمثيل الدور.

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