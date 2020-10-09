457 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل 457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 وفيات.وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2438 حالة، فيما لا يزال 385 مريضًا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج، منهم 28 على أجهزة التنفس الصناعي.وأضافت الوزارة أن كرواتيا سجلت منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها في شهر فبراير الماضي 19 ألفا و446 إصابة، و313 حالة وفاة، وإجمالي 16 ألفا و695 حالة شفاء من الفيروس، منهم 222 حالة في آخر 24 ساعة.