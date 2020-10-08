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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فساد الدوحة».. تقرير فرنسي يؤكد تسييس قطر للقطاع الرياضي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:04 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
محمد عمر
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كشفت مصادر فرنسية، عن أن نادي باريس سان جيرمان قد يطيح برئيسه القطري ناصر الخليفي نهاية الشهر الحالي حيث يواجه عدة قضايا أمام المحاكم ومهدد بالسجن لأكثر من عامين، بعد أن اتهمته المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا بالتحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشاوى لحصول قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.

وأوضح موقع "فوت 01"، الرياضي الفرنسي، أن الخليفي سيفقد مصداقيته في حال إدانته من قبل القضاء السويسري بتهم الفساد، مشيرا إلى أن قوانين الرابطة الفرنسية لكرة القدم صارمة ولا تسمح للأطراف التي تمت إدانتها من قبل القضاء بالوجود في كرة القدم الفرنسية.

كما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وجود حالة من التخبط في قطر، خوفا من إدانة الخليفي ما سيتسبب في طرده من باريس سان جيرمان وفقدانها ورقة تسييس الرياضة، وكذلك يعيش رئيس النادي حالة رعب، خوفا من تداعيات إدانته من قبل القضاء السويسري في تهم الفساد.

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