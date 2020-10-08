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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 7000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للمهندسين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات البتروكيماويات بجنوب بورسعيد.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3 مهندس كهرباء، 3 مهندس ميكانيكا، و3 مهندسين أجهزة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على بكالوريوس كهرباء أو ميكانيكا أو أجهزة، وأن تكون لديه خبرة 10 سنوات، وذلك براتب 7000 جنيه.

كما تتضمن الوظائف 8 مهندسين عمليات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس هندسة كيميائية، وذلك براتب 3500 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01000102682، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، جنوب بورسعيد.

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