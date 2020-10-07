حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

نشب حريق ضخم فى عقار سكني بشارع ١٠١ بمدينة رأس البر بدمياط، مساء اليوم الأربعاء، حيث فوجئ أهالي المدينة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران.تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر الناجمة عنه، ولا توجد خسائر في الأرواح.