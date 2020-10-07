سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تتدخل في شؤون بيلاروس

حذّر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن من التدخل في شؤون بيلاروس الداخلية.قال أنطونوف، في تصريح الأربعاء لقناة "روسيا ــ 1": لقد فوجئت بتحذير الأمريكيين من ألا نتدخل في شؤون بيلاروس، وأنا من طرفي قلت أيضًا لهم دعونا نعطي الشعب البيلاروسي فرصة ليقرر بنفسه ماذا يفعل ومع من يعيش، وكيف يتصرف وكيف يعالج الوضع".أضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: "لقد حذرت أيضًا، زملاءنا الأمريكيين من النشاط الزائد إزاء الأحداث، التي جرت في بيلاروس".