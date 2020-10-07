رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في المنيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:16 م
سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي
نجلاء فتحي
طباعة
ألقت وحدة مباحث مركز شرطة العدوة، شمال محافظة المنيا القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على 100 شخص بمختلف محافظات الجمهورية.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بورود العديد من البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وسرقة أموالهم مستخدمين صور الفيزا كارد وماكينات فوري.

تم عمل عدة أكمنة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وتبين أنهم 3 عاطلين (ع.ح) 25 سنة و(ر.م) 34 سنة و(م.ج)، 30 سنة، جمَيعهم مقيمين بقرية بني وركان بالعدوة وبحوزتهم صور من الفيزا كارد الخاصة ومحادثات مع الضحايا وعددهم أكثر من 100 شخص بجميع أنحاء الجمهورية وبحوزتهم 10 آلاف جنيه محصلة النصب.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوقيون عن إعدامات «أجناد مصر»: القضية مرت بمراحل المحاكمة العادلة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

الأكثر قراءة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

منها «الضليل».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

عبده: تولي «القومية للتوزيع» الشحن للمعارض الداخلية يوفر 30% على الناشرين