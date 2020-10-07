سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في المنيا

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة العدوة، شمال محافظة المنيا القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على 100 شخص بمختلف محافظات الجمهورية.تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بورود العديد من البلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب وسرقة أموالهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لكشف ملابسات الواقعة.وتبين قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وسرقة أموالهم مستخدمين صور الفيزا كارد وماكينات فوري.تم عمل عدة أكمنة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وتبين أنهم 3 عاطلين (ع.ح) 25 سنة و(ر.م) 34 سنة و(م.ج)، 30 سنة، جمَيعهم مقيمين بقرية بني وركان بالعدوة وبحوزتهم صور من الفيزا كارد الخاصة ومحادثات مع الضحايا وعددهم أكثر من 100 شخص بجميع أنحاء الجمهورية وبحوزتهم 10 آلاف جنيه محصلة النصب.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.