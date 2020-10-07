غلق باب تنازلات المرشحين لانتخابات مجلس النواب

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في السابعة من مساء اليوم باب تنازل المرشحين لانتخابات مجلس النواب لبعضهم، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار 8 أكتوبر بعد إضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام، وحذف مَن صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد.وأتاح قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الأخيرة الصادرة في يونيو الماضي، إمكانية تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات.ونصّت المادة 20 من قانون مجلس النواب على: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف".وتابعت المادة: أنه "يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقًا للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".