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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع حقائب مدرسية على طلاب مدرسة المحروسة 1 (صور)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:08 م
طلاب مدرسة المحروسة
طلاب مدرسة المحروسة
نورهان عبدالرحمن
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زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية، مدرسة المحروسة 1 التابعة لإدارة السلام التعليمية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالإنابة عن فضيلة الشيخ د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث وتنمية المجتمع، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل مبادرة قوافل جامعة الأزهر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتم توزيع الحقائب المدرسية التي تحتوي على جميع الأدوات المدرسية على طلاب المدرسة، كما تم افتتاح فصل محو الأمية بالمدرسة.

وقام الضيوف المشاركون فى فعاليات المبادرة بإلقاء بعض الكلمات أكدوا خلالها قيمة الانتماء الوطني وما تبذله الدولة في سبيل الارتقاء بالمواطن.

وفى نهاية الزيارة قام الحضور بتوزيع شهادات محو الأمية على الطلاب الخريجين عن العام السابق.

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