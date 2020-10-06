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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا وبريطانيا: يجب إنهاء الصراع العسكري في «كاراباخ»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:41 م
الصراع العسكري في
الصراع العسكري في كاراباخ
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أكدت كندا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، الحاجة الملحة لإنهاء الصراع العسكري في منطقة ناجورنو كاراباخ، معربين عن قلقهما إزاء التقارير الخاصة بقصف المناطق المدنية.

وذكر بيان مشترك لوزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، ونظيره البريطاني، دويمينك راب "تؤكد كندا والمملكة المتحدة على الحاجة الملحة لإنهاء العمل العسكري المستمر في وحول منطقة ناجورنو كاراباخ، نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف مناطق مدنية ونود أن نعرب عن تعازينا لعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، يجب على أطراف النزاع وقف العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

وأيد الوزيران البيانات التي أدلى بها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، داعين جميع الأطراف الخارجية وأصدقاء الدولتين على مضاعفة جهودهم لدعم إنهاء الأعمال العدائية والامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأشار الوزيران إلى تأخر التوصل إلى حل شامل لنزاع ناجورنو كاراباخ، مشددين على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تسوية تفاوضية وليس من خلال العمل العسكري"، داعين جميع الأطراف العودة بشكل عاجل إلى طاولة المفاوضات للعمل نحو هذا الهدف دون شروط مسبقة.

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